Yalova polisi öğrencilerle, 'Birlik Sofrası'nda buluştu

Terörle mücadele şubesinin 'Birlik Sofrası' projesi ramazan ayında da devam ediyor. Bu kapsamda Yalova Üniversitesi öğrencilerine yönelik iftar yemekleri gerçekleştirildi. 400 öğrenciyi aynı sofrada buluşturan polisler öğrencilere yemek sonrası bilgilendirmeler de yaptı. Konuyla ilgili olarak Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, “Şubemiz tarafından hayata geçirilen Birlik Sofrası projesi sayesinde üniversite öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Farklı günlerde gerçekleşen iftar yemekleri ile 400 öğrenciyi aynı sofrada buluşturduk. Oldukça büyük bir ilgi gören proje kapsamında bizimle buluşan öğrencilerimize yemek sonrasında da terör ve terör örgütleri hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenebilmesi için, okul çağlarından itibaren gençlerin terörden korunması, terör ve terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı farkındalık oluşturularak bilinçlendirilmeleri, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi ve terör örgütlerinin propagandalarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz devam ediyor. Projemiz ülkemizin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerin bir araya getirilerek ortak yaşama kültürünün kazandırılması, önyargıların kırılması, savunmasız ve sahipsiz gördükleri çocuklara ve gençlere el uzatan terör örgütlerinin ve suç odaklarının kurduğu tuzaklara düşmelerinin önlenmesini amaçlıyor” denildi.