Yalova polisi uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına aman vermiyor

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Teknik Takip Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği ile Narkotim ekipleri kent geneli ve geçiş güzergâhlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler 4-7 mart tarihleri arasından 6 farklı çalışmada toplam 14 kişiyi gözaltına aldı.

Çalışmalarda toplam 281,53 gram metamfetamin, 2 bin 733 sentetik ecza grubu tablet hap, 0.66 gram eroin, 9.57 gram esrar, tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler adli mercilere sevk edildi.