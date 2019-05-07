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Yalova polisinden uyuşturucu operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yalova’da uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yalova'da uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 700 gram skunk ile 7 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


İstanbul'dan Yalova'ya uyuşturucu getirileceği ihbarını alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir araca Yalova il sınırında operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 700 gram 'skunk' ile 7 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili Y.A. ve E.T. isimli şahıslar gözaltına alındılar. Emniyete götürülen sanıklar sorgularının tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilecekler.

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