Yalova protokolü bayramlaştı

Kurban Bayramı arifesinde düzenlenen bayramlaşma programı Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. Programda Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'un yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programının ardından Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden protokol üyeleri, son olarak Yalova Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa katıldı.