Yalova sarsıldı

Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 17 Ağustos Marmara Depremi'ni yaşayan ilde korkuya neden oldu.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4.4 büyüklüğündeki deprem saatler 09:34'ü gösterdiğinde meydana geldi. Sarsıntı oldukça net olarak hissedildi. Her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde vatandaşlar bir hayli korku yaşadılar. Vatandaşlar sokaklara çıkarken esnaflar da dükkanlarından dışarıya çıkarak bir süre bu şekilde beklediler.

Bu sarsıntıdan 13 dakika sonra merkez üssü yine Çınarcık ilçesi olan 2.2 şiddetindeki bir sarsıntı daha meydana geldi.