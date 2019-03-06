Yalova Süper Amatör Küme'de ilk yarıyı Çınarcık Belediyespor lider bitirdi

2018-2019 futbol sezonunda Yalova Süper Amatör Küme'de 7 haftalık ilk yarı maratonu tamamladı. Oynadığı karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan 19 puan toplayan Çınarcık Belediyespor devre arasına lider girdi.

Sarı siyahlı ekibi 1 puan gerisinde olan Yalovaspor 18 puanla takip etti. Üçüncü sırada ise 12 puanı bulunan Tavşanlı Belediyespor yer aldı. 9'ar puanlı Çiftlikköy Belediyespor ve Teşvikiye Belediyespor dört ve beşinci sıraları alırken, 6 puanlı Hersekspor altıncı, 5 puanlı Sultaniyespor ise yedinci basamakta kendine yer buldu. Bu sezon ilk kez Yalova Süper Amatör Küme'de mücadele eden Gökçederespor ise ilk yarı maratonunda puan alamazken son sırada yer aldı.

Yalova Süper Amatör Küme'de 7. hafta toplu skorları ise şöyle oluştu: Gökçederespor-Çınarcık Belediyespor (1-6), Yalovaspor-Teşvikiye Belediyespor (4-2),Tavşanlı Belediyespor-Hersekspor (2-0), Çiftlikköy Belediyespor-Sultaniyespor (1-0).