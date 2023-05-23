Yalova TEMA'dan biyolojik çeşitlilik yürüyüşü

TEMA Vakfı Yalova Temsilciliği, biyolojik çeşitlilik faaliyetleri çerçevesinde Hamzalı-Beşpınarlar arasında 16 kilometrelik ‘şakayık yürüyüşü' gerçekleştirdi.

TEMA Yalova Merkez İlçe Sorumlusu Saffet Yıldız, Süleymanbey Mahalle Sorumlusu Gökmen Kılıç, Kadıköy Mahalle Sorumlusu Özcan Demir'in yan ısıra TEMA Gönüllülerinden oluşan 25 kişilik TEMA Yalova ekibi Biyolojik Çeşitlilik etkinlikleri çerçevesinde Yalova Belediyesi'nden tahsis edilen otobüsle Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Hamzalı köyünden Beşpınarlara harikulade bir doğa manzarasında Fahrettin Yurtbay'ın rehberliğinde 16 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.

Yalova'da sadece Mayıs ayında yetişen ve bir ay kalan Latince ismi ”Paeonia turcica” olan şakayıklarla (Yaban Gülü) dolu Beşpınarlar zirvesine çıkan TEMA ekibi burada bolca vakit geçirerek muhteşem manzaranın tadını çıkardılar ve bol bol fotoğraf çekti.

İl Temsilcisi Arzu Demir etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a etkinliklerini gerçekleştirme konusunda verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ifade ederken tüm Yalovalıları doğanın muhteşem büyüsünde buluşmaya çağırdı.