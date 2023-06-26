Yalova, Türkiye'nin en büyük altyapı organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı

10 Numara Sportif ve TRCUP işbirliği ile ilimizde geleceğin yıldız adayları ter dökerken adeta futbol şöleni yaşandı.

“Yalova Maxwell Cup” ile Amatör Saha-1, Amatör Saha-2, Akköy Sahası, Safran Sahası, Çınarcık Belediyespor Sahası ve Teşvikiye Sahalarında 2 bin 200 sporcu ter dökerken bin 800'den fazla velide müsabakaları takip edip yaptıkları harcamalarla Yalova ekonomisine katkıda bulundu.

U9, U10, U11 ve U12 kategorilerinde 2 etap halinde düzenlenen organizasyonda Azerbaycan ve Bulgaristan'ın yanı Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Vavacars Fatih Karagümrük, Altay, Samsunspor gibi takımların yanı sıra altyapılarda başarıdan başarıya koşan toplam 136 takım ve 2 bin 200 sporcu mücadele etti.

Kıran kırana müsabakalar sonrasında dereceye giren kulüp ve sporcular kupa ve madalyalarla ödüllendirildi.

Turnuvayı organize eden 10 Numara Sportif Yönetim Kurulu Başkanı, Halı Saha Federasyonu Başkanı Altay Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık, "Ülkemizde bugüne kadar yapılan en geniş katılımlı çocuk futbol turnuvasını 21 yıllık tecrübemiz ile 10 Numara Sportif ve TRCUP işbirliği ile Yalova'da gerçekleştirdik. organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Gözüaçık, "Daha büyük ve istikrarlı organizasyonlar için Kurum, kuruluş ve esnafımızın da desteği ile Yalova'yı Spor Kenti yapmak için en az 10 adet doğal çim saha yapılmasının gerekliliğini görmüş bulunmaktayız. Bir sonraki organizasyonu doğal çim sahlarda yapılması ve onlarca yabancı takımın Yalova'ya getirilmesi ve çim sahalarda yeni turnuvalarda buluşmayı planlıyoruz” diye konuştu.