Yalova Üniversitesi Altınova MYO uluslararası forumda örnek gösterildi

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulunda uygulanmakta olan ‘İş Garantili ve Tematik Meslek Yüksekokulu' modeli, "Uluslararası 2022 Mesleki Mükemmellik Forumunda” örnek gösterildi.

Altınova MYO Müdürü Hakan Kahramaner, uygulamakta oldukları ‘İş Garantili ve Tematik Meslek Yüksekokulu' modeli ile ilgili sunum yapmak üzere İspanya'da düzenlenen 2022 Mesleki Mükemmellik Forumu'na davet edildi. Bask Bölgesi Özerk Topluluğu olan San Sebastian'da gerçekleşen form 88 ülkeden 750 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Kahramaner, burada Altınova MYO, Altınova Belediyesi ve bölgede faaliyet gösteren bir tersane ile imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen model hakkında katılımcılara bilgi verdi.