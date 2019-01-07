Yalova Üniversitesi öğrencileri Avrupa ikincisi oldu

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrenci ekibi, Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonası'nda çeşitli ülkelerden katılan 22 ekip arasında büyük bir başarı göstererek ikinci oldu.

Katar Münazara Merkezi tarafından Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonası'nda finale kalan Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ekibinde Halid Ekmen, Mansur Peker, Sena Osmanoğlu ve Merve Nur Gündüz isimli öğrenciler yer aldı.

Aralarında Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İspanya ve Polonya'nın bulunduğu 18 ülkeden 22 üniversitenin katıldığı şampiyonada, Türkiye'yi temsil eden Yalova Üniversitesi öğrencileri, iki gün süren münazara yarışması sonucunda finale kaldı. Final etabında Almanya'dan katılan öğrencilerle yarışan Yalova Üniversitesi öğrencileri, yarışmayı ikinci olarak tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Hedef birincilik

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdülkadir Coşkun da öğrencileri şampiyona boyunca yalnız bırakmayarak motive etti. Yalova Üniversitesi adına güzel bir başarıya imza attıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Coşkun, öğrencilerin ilk kez böyle bir yarışmaya katılmalarına rağmen iyi bir sonuç elde ettiklerini söyledi. Ayrıca finalde karşılaştıkları Almanya takımının öğrencilerinin Arap asıllı olduğunu vurgulayan Coşkun, “Bizim öğrencilerimiz arasında anadili Arapça olan veya Arap kökenli bir öğrenci bulunmuyordu, buna rağmen başa baş bir mücadele yürüttük ve çok şükür ülkemizi layığıyla temsil ettik” diye konuştu. Mart ayında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek olan Uluslararası Arapça Münazara Yarışması'na da katılacaklarını belirten Coşkun, buradaki hedeflerinin ise birincilik olduğunu sözlerine ekledi.

Rektör Cebeci de tebrik etti

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, münazara sonucunda ikincilik ödülü kazanan İslami İlimler Fakültesi öğrencilerini tebrik etti. Rektör Cebeci yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz, Viyana'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanmaları bizleri oldukça gururlandırdı. Kendilerini ve onları yetiştiren hocaları yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.