Yalova Üniversitesi öğrencilerinden alkışlanacak hareket

Medya ve İletişim öğrencileri, Çınarcık'a bağlı Ortaburun köyündeki barajın kıyı temizliğini gönüllü olarak üstlendi. Çınarcık Belediyesinin desteğiyle gerçekleşen temizlik kampında öğrenciler çevre duyarlılığı ile herkese örnek oldu. Öğrenciler hem keyifli vakit geçirirken hem de çevre temizliği yaptı. Kendilerine Baykuşlar adını veren öğrenci grubu bu etkinliği gelenek haline getirmek istediklerini söyledi.