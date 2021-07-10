Yalova Üniversitesi öğrencilerinden büyük başarı

Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yer aldığı Kuvâ takımı, Akkuyu NGS Proje Yarışması'nda finale kalarak başarıya imza attı.

Genç yeteneklere nükleer enerji alanında yenilikçi projeler üretme ve kendilerini geliştirme fırsatı sunmak hedefiyle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Akkuyu Nükleer A.Ş. iş birliği ile düzenlenen Akkuyu NGS Proje Yarışması'nın ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Akkuyu NGS Proje Yarışması'na katılan Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencileri Ebubekir Tosun ve İlayda Durmuş ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Makine Mühendisliği öğrencisi Okan Erhan'dan oluşan Kuvâ takımı, “Nükleer Köy” adlı projeleriyle 56 proje arasından finale kalan 6 takımdan biri oldu.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Öztaş'ın, Ebubekir Tosun ve İlayda Durmuş'u yalnız bırakmadığı ödül töreninde finale kalan 6 projeye ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Kuvâ takımı adına proje sunumunu gerçekleştiren Okan Erhan, Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Başakcılardan Kabakcı ile Arş. Gör. Mahmut Cüneyt Kahraman'a projeye olan katkılarından dolayı teşekkürlerini ileterek sözlerini noktaladı. Finale kalan projelerin sunumlarının tamamlanmasının ardından Akkuyu NGS Proje Yarışması'nın jüri üyeleri puanlamalarını gerçekleştirdi. 73 puanla birinci olan AtomSec takımına hediyeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başmüşaviri Semih Süslü tarafından, 71 puanla ikinci olan Milli Kimya Gücü takımına hediyeleri, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan tarafından ve 66 puanla üçüncü olan Nemarg takımına hediyeleri ise Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı tarafından takdim edildi.

Akkuyu NGS Proje Yarışması'nın sonucunda birinci olan AtomSec takımı, Rusya'da Nükleer santral teknik gezisi ve seminer ödülü, ikinci olan Milli Kimya Gücü takımı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda staj ödülü ve üçüncü olan Nemarg takımı ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde teknik gezi ödülü kazandı.