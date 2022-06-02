Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binasında hedef yılsonu

Dr. Mehmet Bahçekapılı, Tıp Fakültesi Morfoloji binasının yılsonuna kadar hizmete girmesini planladıklarını ifade etti.

Bahçekapılı, morfoloji binasının yüzde 50'sinin tamamlandığını söyledi. Binanın tamamlanmasının kendileri için önemli olduğuna dikkati çeken Bahçekaplı, “Tıp Fakültesi öğrencilerinin gelebilmesi için bu binanın bitmesi lazım. Binamızın şu anda yüzde 50'sinden fazlası tamamlandı. Onunla ilgili bir yatırım harcaması var. Onu da talep edecek ve yılsonuna kadar bu binamızı da bitirmiş olacağız. Eğer yılsonuna kadar bitirebilirsek önceliği Tıp Fakültesi'ne vereceğiz. Buna şehrin çok ihtiyacı var” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Yalova Üniversitesi arasında kurumsal işbirliğinin sağlandığını buna bağlı olarak da 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi'nin Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayacağını hatırlatan Bahçekapılı, şöyle konuştu:

“400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi'nin doktor ihtiyacına biz destek olacağız. Yalova Devlet Hastanesinin Temmuz ortası gibi açılması ve hasta kabul etmeye başlaması düşünülüyor. Elbette son kararı verecek olan Sağlık Bakanlığı. Kontrolleri yapıyorlar. Kurumlar arası işbirliği anlamına gelen afiliasyon soruluyor bize. Bizim afiliasyonumuz böyle başlayacak. Yani hastane açıldığında Yalova Üniversitesi ve Yalova Devlet Hastanesi arasında afiliasyon oluşmuş olacak. Bu bize farklı alanlarda doktorları üniversitemize kazandırma imkanını da sağlayacak. Bu anlamda gerekli tüm görüşmeleri de yaptık. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca bu anlamda destek verdiler. Zira hastanenin açılması afiliasyon olmasını sağlamıyor. Bakanımız bu konuda bize destek verdi ve hastane açılırken Yalova Devlet Hastanesi direk olarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmete girecek.”

“Diş Fakültesi kurmak istiyoruz”

Bahçekapılı, Yalova'ya bir Diş Fakültesi kazandırmak istediklerini de ifade etti. Bu anlamda gerekli görüşmeleri yapmaya başladıklarını dile getiren Bahçekapılı, “Bunu bitirdikten sonra sağlıkta bir projemiz olacak. Yetkili mercilerle görüştük. Diş Fakültesini ilimize kazandırmak istiyoruz. Zaten Yalova'da bir diş hastanemiz var. Biz aynı Tıp Fakültesi'ndeki gibi afiliasyon gerçekleştirerek Diş Fakültesi'ni de kurmak istiyoruz. Valiliğimiz ve Sağlık İl Müdürlüğümüz bu konuda bize destek veriyorlar” dedi.

“Yalova halkı başka şehre gitmek zorunda kalmayacak”

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde özel branşların da yer alacağını dile getiren Rektör Bahçekaplı, şöyle konuştu:

“Yalova'da 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi yapıldı ve burası hizmete girmek üzere. Bu hastanenin bitmesi her şeyi çözmüyor. Sağlık Bakanlığı çok nitelikli doktorları buraya gönderecek elbette ama biz de Sağlık Bakanlığımıza destek olacağız. Bu anlamda ilk ilanımızda Tıp Fakültesine kadro tahsisine çıkacağız. Özel branşlarda kadro alacağız. Yalovalı hemşerimiz rahatsızlandığında Kocaeli, İstanbul ya da Bursa'ya gitmek zorunda kalmasın. Örneğin ilimizde çok ihtisas gerektiren El Cerrahisi konusunda servis ve hekim yok. Bu alanda hocaları getireceğiz. Bunun gibi birçok özel branşla ilgili kadroları Yalova'ya getireceğiz. Bundan sonra Yalovalılar başka şehre gitmek zorunda kalmayacaklar. Yani Sağlık Bakanlığımızla birlikte hareket edecek ve bizim tamamlayabileceğimiz alan yoğunlaşacağız.”