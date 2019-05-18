Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” sloganları ile düzenlenen “2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri” törenle sahiplerini buldu. YÖK'ün engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaşatmak ve verimli uygulamaları yaygınlaştırmak amacı ile düzenlediği, “2019 Yılı Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri” kapsamında Yalova Üniversitesi, Turuncu Bayrak adayı olmaya hak kazandı. Değerlendirmeler neticesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi, Engelliler ile ilgili ‘'Mekanda Erişim'' alanında gerçekleştirmiş olduğu düzenlemelerden dolayı ‘'Turuncu Bayrak'' adayı oldu.

Öte yandan “2019 Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri” kapsamında 28 farklı Üniversite'ye, toplamda 126 Bayrak ödülü dağıtılırken, 26 Üniversite 92 Turuncu Bayrak (Mekanda Erişim Bayrak Ödülü), 6 Üniversite 14 Yeşil Bayrak (Eğitimde Erişilebilirlik Bayrak Ödülü), 7 Üniversite ise 20 Mavi Bayrak (Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik Bayrak) Ödülü almaya hak kazandı.