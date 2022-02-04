Yalova Üniversitesi'nde Kalite Komisyonu toplantısı

Yalova Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından, ‘2022 Kalite Komisyonu Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantıda 2022 yılına ilişkin hedefler tartışıldı. Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, Yardımcısı Prof. Dr. Fehime Jülide Hızal Yücesoy ve diğer Kalite Komisyonu üyelerinin hazır bulunduğu toplantı Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşti.

Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Selami Özcan, Kalite Koordinatörlüğü Biriminin şimdiye kadar yaptıkları faaliyetler ve 2022 yılına ilişkin hedefleri içeren sunumunu gerçekleştirdi.

Kalite Koordinatörlüğü Üyesi Araştırma Görevlisi Tuğçe Uslu, 2015 yılından şimdiye kadar üniversiteye alınan fakülte, meslek yüksekokulu ve unvanlar bazında akademik teşvik puanlarından bahsetti.

Öğretim Görevlisi Cengiz Kalyoncu ise akademik personel, idari personel ve öğrenci memnuniyet anketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son olarak Kalite Koordinatörlüğü Üyelerinden Öğretim Görevlisi Yasemin Korkut; Yalova Üniversitesinin yıllara göre, üniversitelerin akademik performansını gösteren URAP'ın farklı kategorilerde sıralamaları ve YÖK ve YÖKAK kriterlerine göre performans göstergelerini anlattı.

Toplantı, değerlendirme ve önerilerinden sonra sona erdi.