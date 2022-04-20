İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yalova Üniversitesi'nde rehber öğretmenlere ulaştırma mühendisliği tanıtıldı

Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği bölümü kentteki ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlere tanıtıldı.


Yalova Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Ulaştırma Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Eray Can ve öğretim görevlileri de katıldı.


Toplantıda, hava, kara deniz ve raylı sistemlerdeki ulaşım ve lojistik projelerinde ulaştırma mühendisliği disiplininin önemine değinildi. Öğretim görevlileri tarafından mesleğin ulaştırma projelerindeki planlama, projelendirme, yapım, bakım, onarım, kontrol ve işletme aşamalarındaki iş olanakları anlatıldı.


Üniversitedeki olanakların da anlatıldığı toplantıda rehber öğretmenler tarafından yöneltilen sorular da cevaplandırdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.