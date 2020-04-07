Yalova Üniversitesi'nden "biz bize yeteriz" kampanyasına 60 bin TL destek

Yalova Üniversitesi senatosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 60 bin TL'lik bir bağışta bulundu.

Covid19 salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşlara dağıtılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat başlatılan, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bir destek de Yalova Üniversitesi'nden geldi. Üniversite senatosu tarafından alınan kararla Rektör Suat Cebeci başta olmak üzere öğretim görevlilerinin de yaptığı bağışlarla toplanan 60 bin TL kampanyaya ait banka hesabına yatırıldı. Günün birlik ve beraberli günü olduğunu vurgulayarak bir açıklama yapan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, “Umumi bir bela olarak bütün dünyayı etkisi altına alan virüs salgını, ciddi sağlık sorunları ve can kayıplarının yanında toplumları ekonomik yönden de büyük sıkıntılara sürükleme potansiyeli taşımaktadır. Millet olarak bu beladan en az hasarla kurtulabilmemiz için milli duyarlıkla birlik beraberlik ve dayanışma içinde herkesin elinden geleni ihmal etmeden yapması gereken bir dönemi yaşamaktayız. Bu durum karşısında Cumhurbaşkanımız ‘Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla bir milli dayanışma kampanyası başlatmıştır. Böyle durumlarda birbirimize sarılarak güç birliği ve gönül birliğiyle sıkıntıların üstesinden gelmeyi başaran bir millet olduğumuza tarih şahittir.

Bugün yaşamakta olduğumuz ve ağırlığı her alanda hissedilmeye başlayan bu problemi yine aynı duygu, düşünce eylem birliğiyle tam bir dayanışma içinde atlatacağımızda şüphe yoktur. Bu sıkıntılı dönemde işini, aşını ve sağlığını kaybedenlere destek olmak ve daima yanlarında olduğumuzu göstermek üzere Yalova Üniversitesi Senatosu olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı milli Dayanışma Kampanyasına katılmaya karar vermiş, üyelerin kendi aralarında topladıkları 60 bin TL tutarındaki katkı, kampanyanın banka hesabına yatırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla arz olunur” dedi.