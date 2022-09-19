Yalova Üniversitesi'nin morfoloji binası 7 ay erken bitecek

Dr. Mehmet Bahçekapılı, Tıp Fakültesi'nin eğitim ve öğretim vereceği morfoloji binasının 2023 yılı mayıs ayı yerine 2022 yılı kasım ayında tamamlanması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Prof. Dr. Bahçekapılı morfoloji binasının hedeflenenden 7 ay önce bitirilebileceğini ifade etti. Bunun için büyük bir gayret ortaya konduğunun da altını çizen Rektör Bahçekapılı, “Morfoloji binası 2023 yılının Mayıs ayında tamamlanacaktı biz 2022 yılı Kasım ayında binayı bitireceğiz. Binanın devlet tarafından sağlanan tüm ödenekleri geldi. Bu binanın tamamlanması bize hem derslikler anlamında fayda sağlayacak, hem de 800 kişilik Yalova'nın en büyük konferans salonunu bünyesinde barındıracak. 3 bloğun da aynı anda Kasım ayında tamamlanması için büyük bir gayret gösteriyoruz” dedi.

“Laboratuvar eksikleri hızla tamamlanacak”

Tıp Fakültesi'nin eğitim verebilmesi için 11 adet laboratuvara ihtiyaç duyduğunu da ifade Bahçekapılı, şöyle konuştu:

“Bu laboratuvarların tamamı açılınca Tıp Fakültesi eğitimlerini Yalova'da yapmaya başlayacak. Bunları yapmadan öğrencilerimizi Yalova'ya getirmek onların mağduriyetine neden olur. Yaklaşık 35 milyon TL civarında bir yatırım gerektiriyor bu laboratuvarların hazırlanması. Yine diğer fakültelerimizin de laboratuvar eksiklikleri vardı. Mühendislik Fakültesine bu anlamda bir bütçe ayırdık. Bunların hepsini tamamlıyoruz. İstanbul Borsası'ndan 'a üniversitemize 3 adet laboratuvar yapılması için söz aldık. Yakın zamanda Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne gideceğiz. Orada da inşallah bir bina yapımı için anlaşma imzalayacağız.”

“33 hekim alacağız”

400 Yataklı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili gelişmelere de değinen Bahçekapılı, “Üniversite ve Yalova devlet Hastanesi arasındaki çalışmalar da ağırlıklı Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülüyor. Ama biz daha şimdiden üniversitemize hocalarımızı almaya başladık. Şu anda polikliniklerde de vatandaşlarımıza hizmet verebilecek Ortopedist, Kardiyolog gibi 13 hekim aldık. Aralık ayı sonuna kadar 20 hekim daha alacağız. İlk etapta 33 tane hocayla bizde Yalova Üniversitesi olarak sağlık alanına destek vereceğiz” dedi.

Üniversiteye tarihi yatırım bütçesi

Yalova Üniversitesi tarihin en büyük yatırım bütçesini aldıklarını da sözlerine ekleyen Bahçekapılı, “Üniversitemize yatırım almaya çalışıyoruz. 2023 yılında yatırım için 62 milyon TL gibi devasa bir bütçe aldık. Bunu bina yapımında kullanıyoruz. Yalova Üniversitesi tarihinde böyle büyük bir destek ilk kez alındı. Türkiye'de tüm kurumlara ek bütçe sağlandı. Bunda da 209 üniversite arasında en büyük bütçeyi alan 7. üniversite olduk. Buradan da 42 milyon gibi bir para üniversitemize aktarıldı” ifadesini kullandı.