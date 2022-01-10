Yalova Valiliği ve Terma City'den Gazeteciler Günü kutlaması

Karaderili Şirket Grubu'na ait Terma City Otel'de düzenlenen kahvaltıya ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı. Vali Muammer Erol, gazetecilerin önemli bir görevi olduğuna işaret ederek, “Hepimizin yaşadığımız dünyanın, çevreninin, ülkenin birer ferdi olarak bilgiye ihtiyacımız var. Bilgi edinmenin yolu da basındır. Basında çalışan arkadaşlarımızın emeği takdire şayandır. Her birimizin en temel hakkı olan bilgiyi edinebilmemiz için fedakârca çalışıyorlar. Bu çalışmaları zaman zaman takdir edilirken, bazen hiç hak etmedikleri muameleyle karşı karşıya kalıyorlar. Görevini yapma aşkıyla hayatını kaybeden gazeteci arkadaşlarımız oldu. Onları da rahmet ve minnetle anıyorum” ifadesini kullandı.

Karaderili Şirketler Grubu Ceo'su Tevfik Talas da, programa katılan gazetecilerin günlerini kutlayarak, “İletişimin gittikçe hızlandığı bir dönemde, bizleri bilgilendirmedeki göreviniz gerçekten çok önemli. Bu yöndeki çalışmalarınıza saygı duyuyor ve çok teşekkür ediyoruz. 2022'nin sizlere ve ailenize esenlik getirmesini diliyorum” dedi.