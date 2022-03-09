Yalova Valiliği'nden olumsuz hava tedbirleri açıklandı

Yalova Valisi Muammer Erol'un başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleşti. Toplantıda beklenen olumsuz hava koşullarına yönelik bir dizi tedbir kararı alındı. Alınan kararlar şu şekilde sıralandı;

"Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları önemli. Kural dışı ve trafik seyrini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, özellikle emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri, ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergâhları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 112 Acil Çağrı Merkezi, numaralarını aramalıdır. Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi; yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması önemlidir. Yalova sınırları içerisinde bulunan yaylara, yürüyüş parkurlarına mümkün oldukça gidilmemesi, kamp kurulmamasına karar verilmiştir.”