Yalova Valisi Erol yaz sezonunu değerlendirdi

Yaz öncesi Yalova Valiliği de gerekli çalışmaları yapmaya başladı. güvenlik, sağlık ve hizmet sektörüne yönelik gereken tüm planlamaların yapıldığını belirten Vali Vali Muammer Erol, “Yalova'da tahminlerimizi hep 1 milyon turist üzerinden yapıyoruz. Bunun için de güvenlik, sağlık ve hizmet sektöründeki önlemlerimizi alıyor ve planlamalarımızı yapıyoruz. 1 milyon turistin ağırlanmasını hedefleyen bir ilde elbette ki güvenlik ilk sırada geliyor. Bu konuda gerekli tedbirleri aldık. Planlamalarımızı yaptık. İlimizde yaz sezonunun güven ve huzur içerisinde geçeceğini daha şimdiden söylemek mümkün. Bununla da yetinmeyerek sahillerimizin denizden kontrolünü sağlamak adına sahil güvenliğe de marina içerisinde bir yer verdik. Onlar da geldiklerinde bu anlamda büyük bir katkısı olacak. Sağlık sektörümüzle ilgili gerekli tedbirleri aldık. İlimizde yaşanacak nüfus artışına cevap verecek şekilde planlamalar yapılmış durumda. Yine ilimizin temizliği konusunda da çok titiziz. Zira eğer gelen turist temiz bir ortamda tatilini geçiremezse diğer yaptıklarınızın hiçbir önemi kalmaz. Hizmet sektörümüzün de bu anlamda titizlikle denetimizi sağlayacağız. Turistlerimize en iyi şekilde davranması için hizmet sektöründeki işletmelerimizi de uyarıyoruz. Gelen her turisti evimizin misafiri gibi düşünerek hareket edeceğiz. Turizme 12 aya yaymamız lazım” diye konuştu.