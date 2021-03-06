Yalova Valisi Erol, "yüksek riskli" iller arasında bulunan Yalova'da alınan salgın tedbirlerini denetledi

Vali Muammer Erol, korona virüs risk haritasında "yüksek riskli" iller arasında bulunan Yalova'da alınan salgın tedbirlerini denetlendi.

Vali Muammer Erol'a Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri eşlik etti. Gazipaşa Caddesi'ndeki esnaflar HES uygulaması konusunda denetlendi. Erol, trafik uygulama alanlarını da ziyaret ederken kafe ve restoranların bulunduğu bölgeler de de denetleme yaptı.

Vali Erol, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Biz de yapılan bu aktif denetimleri arazide vali yardımcısı ve müdür arkadaşlarımızla birlikte yerinde göreceğiz. Nasıl ve ne kadar yapıldığını takip edeceğiz. İnşallah akşam, denetimlerin noksansız ve amacına uygun yapıldığını da tespit etmiş olacağız. Bunda hepimizin gayret etmesi gerekir. Biz sadece bu tedbirlere uyulması noktasında bilgilendirme, bilinçlendirmeye de çalışacağız. İnşallah sayın İstanbul valimizin de söylediği bütün illerimizi mavileştirme hedefine biz de ilk sırada katılmış oluruz. Yalova için de dileğimiz odur." diye konuştu.