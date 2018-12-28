Vali Erol, “Yalova'nın Türkiye'nin en güvenli iki olma özelliğini korumak adına suçla mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi.

Yalova Genel Güvenlik Değerlendirme Toplantısı İl Özel İdaresi Salonu'nda gerçekleştirildi. Yalova Valisi Muammer Erol'un başkanlık ettiği toplantıya Yalova İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova Jandarma Alay Komutanı Ali Yeşil ile emniyet ve jandarma birim müdürleri de katıldı. Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı'nın 2018 yılı içerisinde yaptığı çalışmaların detaylarına da yer verilen toplantıda Yalova'da 2018 yılında meydana gelen olay sayısında 2017 yılına oranla yüzde 5'lik bir artış yaşandığı belirtildi. Buna rağmen ilde işlenen suç olaylarının aydınlatılması oranlarının arttığı ve 2018 yılında aydınlatılan suçlarının oranının ise yüzde 90 olduğu belirtildi. Narkotik suçlar anlamında ise 2017 yılına oranla Yalova'da 2018 yılında yüzde 23 düşüş gözlendiği belirtildi.

Vali Muammer Erol, “Yalova 3 büyük şehrin ortasında ve önemli bir geçiş güzergahında olmasına rağmen ülkenin en güvenli illerinden bir tanesi. Suç oranları Türkiye ortalamasının çok altında. Bunun sürdürülebilmesi, halkımızın huzur ve güvenliğinin bundan sonra da sağlanabilmesi amacıyla suçla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.