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Yalova Valisi Muammer Erol'dan Covid-19 denetimi

Yalova Valisi Muammer Erol, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu denetim noktalarını ziyaret etti.


Vali Erol'a Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bahçepınar ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık eşlik etti.


Cumhuriyet Meydanı'ndaki polis kontrol noktasındaki denetime katılan Vali Erol, daha sonra uygulamadan muaf olan iş yerlerini gezdi.


Cumhuriyet ve İstanbul Caddelerinde esnafları ziyaret eden Erol son olarak Yalova Polis Merkezi inşaatını ziyaret etti.

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