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Yalova Valisinden deprem açıklaması

Yalova’nın Çınarcık ilçesi merkez üslü meydana gelen 4.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi merkez üslü meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yalova Valisi Muammer Erol'da bir açıklama yaparak her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını dile getirdi.


Yalova bugün sabah 05.36'da merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan bir depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı sonrasında ilk resmi açıklama Yalova Valisi Muammer Erol'dan geldi. Erol yaptığı açıklamada, “Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen Deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, Emniyet ve Jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir” dedi.

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