Yalova Valisi'nden deprem açıklaması

Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4.5 şiddetindeki depremle ilgili bir açıklama yapan Yalova Valisi Muammer Erol, her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını dile getirdi.

Yalova'nın Çınarcık İlçesinde yaşanan ve Bursa ile İstanbul'dan da hissedilen depremle ilgili bir açıklama yapan Yalova Valisi Muammer Erol, “20.12.2018 günü saat:9:34 de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir ilimiz genelinde herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır , ilgili birimler olayı takip etmek tedbirler alınmaktadır” dedi.