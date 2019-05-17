Yalova zabıtası dilencilere göz açtırmıyor

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Rüstempaşa Mahallesi, Gazipaşa Caddesi, Mihenk, Huzur ve Barış Sokak'ta dilencilik yapan kişilere operasyon düzenledi. Zabıta ekipleri, halkın duygularını suistimal eden dilencilere göz açtırmadı. Dün akşam 21.30 sularında gerçekleşen operasyonda yabancı uyruklu çok sayıda çocuk dilenci yakalandı.

Yalova Belediyesi, Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ortak çalışmasıyla aileleri tarafından dilendirilmeye teşvik edilen çocuklar için operasyon gerçekleştirildi. Sivil zabıtalar, emniyet mensupları ve sosyal hizmetlerden görevli kişiler tarafından gerçekleştirilen operasyonda dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu. Gerekli işlemler yapılmak üzere Yalova Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Halkımızın Duyguları Suistimal Edilmeyecek

Denetimlerin belirli periyotlarla yapıldığını dile getiren Yalova Belediyesi Zabıta Müdürü Volkan Dadaloğlu; “Belediyemiz, Emniyet Çocuk Şube ekipleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünde görevli ekipler ile birlikte vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda çalışma yaptık. Dilencilik yapan kişilerin tespitini gerçekleştirdik. Halkımızın duygularını suistimal eden kişi veya kişilere asla müsaade etmeyeceğiz. Yabancı uyruklu vatandaşların çoğunlukta olduğu operasyonda çocuk yaşta dilendirilen kişilerin aileleri hakkında gerekli işlemleri başlattık. Vatandaşların sokakta daha huzurlu ve rahat dolaşmaları için çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.