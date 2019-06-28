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Yalova zabıtasından gıda denetimi

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından fırın denetimleri yapıldı.


Belli aralıklarla il genelindeki fırınlarda denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinde genel hijyen denetimi, temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığı, genel temizlik ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yaptı. Yapılan kontrollerde vatandaşın sağlığını ön planda tutan fırınlara ekipler tarafından teşekkür edildi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak denetim yapan ekipler, sebze ve meyve fiyatlarını kontrol etti. Esnaflarla ve vatandaşlarla görüşen zabıta ekipleri, halkın şikayetlerini de dinledi.

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