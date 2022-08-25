Yalova Zafer Bayramı'nı konserlerle kutlayacak

Kültür ve sanat faaliyetleri ile kutlamalara hazırlanan Yalova Belediyesi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı Konserleri'nde Mustafa Yıldızdoğan, Zakkum ve Yalova Musiki Derneği sahne alacak. Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk öncülüğünde festivaller, konserler ve sergiler ile birçok kültür sanat faaliyetlerine imza atan Yalova Belediyesi, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği etkinliklerle Yalova'ya 30 Ağustos'un coşkusunu yaşatmaya hazırlanıyor. 3 gün sürecek konserlerde 29 Ağustos Pazartesi günü Mustafa Yıldızdoğan, 30 Ağustos Salı günü Zakkum ve 31 Ağustos Çarşamba günü ise Yalova Musiki Derneği sahne alacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek konserler, saat 20.00'de başlayacak.