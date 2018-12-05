Yalova'da 1 yılda 54 bin acil çağrıdan 32 bini gerçek vaka

Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, 2018 yılında acil çağrı merkezine 54 bin 402 çağrı geldiğini ancak bunlardan sadece 32 bin 657'sinin gerçek vaka olduğunu dile getirdi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla ildeki acil çağrı hizmetleri hakkında bilgi veren Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, özellikle acil çağrılardaki gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan dert yandı. Kaşıkçı, “Yalova'da 9 tanesi tam zamanlı olmak üzere toplamda 10 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunmaktadır. Toplam 159 personelimizle kesintisiz hizmet vermekteyiz. İlimizde bulunan 19 tam donanımlı ambulansın 10 tanesi Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarımızda aktif olarak kullanılmaktadır. Bir tanesi yoğun bakım ve obez ambulansı olarak kullanılmaktadır. Gerekli durumlarda Acil Çağrı Merkezimizin Hava Operasyon Merkezi ile irtibata geçmesiyle farklı noktalarda bulunan 17 helikopter ve 3 uçak ambulanstan da hizmet alınabilmektedir. 2018 yılı içerisinde Acil Çağrı Merkezimize 54 bin 402 çağrı düşmüştür. Bunların 32 bin 657 tanesi istatistiklere vaka olarak geçmiş ve ekip görevlendirilmiştir.Ya 21 bin 745 adedi ise asılsız ihbar ya da diğer amaçlı aramalar olarak kayda girdi. İl merkezimizde vakaya ulaşım süresi ortalaması 5,5 dakika ile ülke ortalaması altında iken, kırsalda 10,2 dakika olarak gerçekleşmiştir. Acil Sağlık Hizmetlerinde zamanın belirleyiciliği göz önüne alındığında vatandaşımızın desteği de çok önemli olmaktadır. Bakanlığımızın başlatmış olduğu '112 Acili Gereksiz Meşgul Etmeyin, Ambulans Gecikmesin', 'Yaşama Yol Ver' kampanyasına vatandaşlarımızın destek vermesi Acil Sağlık Hizmetleri sunumunda büyük katkı sağlayacaktır” dedi.