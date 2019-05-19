Yalova'da 100. yıl coşkusu

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında ki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Atatürk anıtına çelengi ise Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyoncu sundu. Yalova Valisi Muammer Erol ve protokol mensuplarının yerlerini almasının ardından tören devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon gerçekleştirdi. Kalyon konuşmasında, "Bugün 19 Mayıs 2019. Bugün Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşını başlatmasının 100. yılını coşkuyla kutluyoruz. Atatürk'ün Samsun'a attığı ilk adım Türk milletinin bağımsızlığı ve kurtuluşu için atılmış en büyük adımdır. İşte bu yüzden Türk Milletinin vatanı ve milleti için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs'ın 100. Yılına ulaşmanın mutluluğu ve heyecanını hissediyoruz. Geçmişine, tarihine, kültürüne ve özüne sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. Bu bilinçle 19 Mayıs 1919'da bir bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadımız büyük bir zafer kazanmış ve vatanımızın kalkınmasında gençlerimize güvenen Atatürk tarafından da gençlere armağan edilmiştir. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak olan gençler her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve hoşgörü anlayışı içerisinde geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceksiniz” dedi.

Tören öğrencilerin okudukları şiirlerle sürdü. Uluslararası yarışmalarda derece alan sporculara ise ödüllerini Yalova Valisi Muammer Erol, Ak Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman takdim etti. Tören halkoyunu topluluklarının gösterileri ile renklendi. Hareketli müzikler eşliğinde sahnelenen halk oyunları vatandaşların büyük beğenisini kazandı.