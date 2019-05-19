Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Yalova'da 100. Yıl Korteji düzenlendi. Atatürk'ün Yalova'daki Yürüyen Köşk'ü önünden başlayan korteje yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.

Yalova Belediyesi Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Atatürk'ün Çınar ağacının bir dalını kesmemek için tren rayları üzerinde yürüttüğü ve bu nedenle Yürüyen Köşk adı ile anılan tarihi yapının önünde toplanan yüzlerce Yalovalı ellerinde Türk Bayrakları taşıdı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da eşlik ettiği yürüyüş boyunca marşlar çaldı. Vatandaşlara motosikletliler, bisikletliler karadan bir Paramotor ise gökyüzünden eşlik etti. Yürüyüşün Yalova Caddelerindeki bölümünde ise camlara çıkan vatandaşlar kalabalığı alkışlarıyla destekledi. Coşkuya sahne olan 100. Yıl Korteji 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.