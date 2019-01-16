Yalova'da 101 bin 674 kişi randevusuna gitmedi

Yalova Sağlık İl Müdürlüğü, 2018 yılı Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) alınan randevuların yüzde 23,5'ine gidilmediğini açıkladı.

Yalova Sağlık İl Müdürlüğü, 2018 yılı MHRS verilerini açıkladı. Buna göre Yalova'da bir yılda bu sistem üzerinden 431 bin 120 kişi randevu aldı. Randevu alan vatandaşlardan 329 bin 446 kişiye denk gelen yüzde 76.4'ü randevularına sadık kalarak muayeneye zamanında geldiler. Ancak toplam alınan randevu sayısının yüzdi 23.5'i olan 101 bin 674 kişi ise randevusuna gelmedi. Sağlık İl Müdürlüğü randevu alıp randevuya gelmeme durumlarının sağlık hizmetlerinin süratinin haricinde tedaviye ihtiyacı olan vatandaşların yoğunluk dolayısıyla randevu alamaması gibi olumsuz sonuçlara da sebep uyarısında bulundular.