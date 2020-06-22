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Yalova'da 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 538 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.


Osmangazi Köprüsü üzerinde oluşturulan kontrol noktasında şüphelenilerek durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpekleri katılımı ile arama yapıldı. Aramada aracın bagaj bölümünde oluşturulan özel bir bölmeye saklanmış 1 kilo 538 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan F.D. (28) ve M.E.K. (31) adlı 2 şahıs gözaltına alındı. Şubeye götürülerek sorgulanan şahıslar ardından, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak suçlaması ile adliyeye sevk edildiler. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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