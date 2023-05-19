Yalova'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Yalova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yalova Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, 19 Mayıs'ın tarihe milli mücadelenin başladığı gün olarak kaydedildiğini belirterek, “19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıkarak Türk milletinin yeniden uyanışının, bağımsızlık mücadelesinin ve cumhuriyetimizin doğuşunun ilk adımını atmıştır. Türk halkı, Atatürk'ün öncülüğünde azim ve kararlılıkla çalışarak ülkenin kurtuluş mücadelesini başlatmış ve başarıya ulaştırmıştır” dedi.

19 Mayıs'ın gençlere ışık tutan bir bayram olduğunu anlatan Kılıç, “Gençlerimiz bu vatanın teminatı, geleceğimize bırakacağımız en önemli mirasımızdır. Sevgili gençler her 19 Mayıs'ta Samsun'dan elden ele dolaştırılan, koşturulan bayrağımız, rengini bu topraklar hep vatan kalsın diye, şehit olan şühedanın kanından almaktadır” ifadesini kullandı.

Törende gençler adına konuşma yapan Emir Yar ise şunları kaydetti:

“Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin başladığı bu büyük günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan etmesi, biz gençler için büyük bir şereftir. 19 Mayıs'ın Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması medeniyet yolundaki yürüyüşümüzde bizi daha çok cesaretlendirmektedir. Biliyoruz ki attığımız her adımda, verdiğimiz her kararda bütün Türk milleti bizimle olacak.”

Ardından gençler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Programda Vali Muammer Erol'un ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden gençlere hediyelerini takdim etti. Tören karate gösterisiyle sona erdi.

Tezhip ve kaligrafi sergisi açıldı

Kutlama programı sonrasında Yalova Kent Müzesi'nde tezhip ve kaligrafi sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Garnizon ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Deniz Albay Cenk Topuz birlikte kesti. Protokol ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kitap Fuarı'nın açılışını gerçekleştirerek, fuar alanını gezdi.

Etkinliklere Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.