Yalova'da 19 Mayıs kutlaması

Yalova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Pandemi sebebiyle kısıtlı sayıda kişinin katıldığı kutlama programı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlendi. Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasının ardından ise Müdür Kalyon bir konuşma yaptı. Kalyon, gençlere güvendiklerini ve Türkiye'yi daha ileri noktalara taşıyacaklarını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlere emanet olduğunu kaydeden Kalyon, vatandaşların bayramını kutladı. Gençler adına bir konuşma yapan Şevval Fatma Sarıkaya., gençlerin kendilerine emanet edilen vatanı daha ileri noktalara götürmek için var güçleriyle çaba göstereceklerinin sözünü verdi.