Yalova'da 2 dere taştı

Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle Yalova'da Safran ve Selimandıra dereleri taştı. Onlarca sera ve bazı işyerleri sular altında kaldı.

Yalova'da sağanak yağış etkili oldu. Yalova'nın içerisinden geçen Safran deresinin Hacımehmet köyü mevkiinde taştı. Dere kenarında bulunan bazı işletmeleri su bastı. İşyerlerinin bahçe kısımlarında bulunan masa ve sandalyeler sulara kapılırken, işyerlerinin alt kısımları ise sularla doldu.

Kadıköy beldesinde bulunan Selimandıra deresinin taşması sonrasında ise dere çevresinde bulunan onlarca sera sular altında kalırken seralarda bulunan ürünler ise zarar gördü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, “Geçen haftada yine yağışlar nedeniyle dere taşmış ve seraları su basmıştı. Bu sefer ki yağış daha kuvvetli olduğundan daha fazla sera sular altında kaldı. Biz yağışın sona ermesi sonrasında hasar tespitinin başlatılmasını ve seraları ile ürünleri zarar gören çiftçilere el uzatılmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan Yalova'ya içme suyu sağlayan Gökçe barajındaki doluluk oranı yüzde 90'a ulaşınca baraj kapakları açılarak su tahliyesine başlandı. Suyun bırakılması ile ulaşımın sağlandığı bazı köprü ve yollar da sular altında kaldı.