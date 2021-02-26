İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalova'da 2 hırsızlık zanlısı yakalandı

Yalova’da hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen iki kişi yakalandı.

Yalova'da hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen iki kişi yakalandı.


24 Şubatta İsmet Paşa Mahallesinde bulunan bir ikametten 2 adet televizyon, kamera kayıt cihazı, mikrodalga fırın ve bunun gibi çok sayıda ev eşyası çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmada, şüpheli M.E. ve R.Ç. Adnan Menderes Mahallesinde suçüstü yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ikametten çalınan eşyalar ele geçirilerek sahibine teslim edildi.


Ayrıca şüpheliler hakkında yapılan araştırmada, M.E'nin 29 Ağustos 2020 tarihinde İsmet Paşa Mahallesinde bulunan bir okuldan 2 adet laptop, 2 adet kamera kayıt cihazının çalınması ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde bulunan bir ikametten televizyon, kamera, müzik seti ve laptop çalınması olaylarının faili olduğu tespit edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.