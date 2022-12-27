Yalova'da 2 mücevherat hırsızı yakalandı

Yalova'da mücevherat satışı yapan bir işyerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık 14 ayar altın pırlanta yüzük,10 küpe kolye yüzükten oluşan 925 ayar set, 5 adet kehribar tespih, 14 adet 925 ayar gümüş kolye çalındı. Hırsızlık olayını araştıran Yalova Emniyeti Asayiş Şube ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) ait toplam 41 kamerada 200 saat görüntüyü inceledi. Görüntülerde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheliler A.A. ve H.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 kehribar tespih, kol saatleri, 10 adet 925 ayar gümüş küpe, 11 adet 925 ayar gümüş kolye, 4 küpe, kolye ve yüzükten oluşan set bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.