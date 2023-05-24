Yalova'da 20 tersane işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Yalova'nın Altınova ilçesinde 20 tersane işçisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'nde hizmet veren bir firmanın yemeğinden yiyen yaklaşık 20 tersane işçisi zehirlenme şüphesiyle Altınova İlçe Devlet Hastanesi, Karamürsel İlçe Devlet Hastanesi ve Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınan alınan işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.