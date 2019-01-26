Yalova'da 2018 yılında 1 milyar 723 milyon dolarlık dış ticaret yapıldı

Yalova Gümrük Müdürü Murat Aydeniz, Yalova'nın 2018 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Dünya Gümrük Günü Yalova'da da kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunan Yalova Gümrük Müdürü Murat Aydeniz ardından yaptığı konuşmada Yalova'nın dış ticaret rakamlarını açıkladı. Aydeniz ithalat ve ihracat rakamlarına da değindiği konuşmasında, “Halen toplam 77 personel ile hizmet vermekte olan idaremiz, 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 38 oranında artış gösteren dış ticarette 1.070.578.055 dolar ithalat, 652.895.365 dolar ihracat olmak üzere toplam 1.723.423.420 dolarlık işlem sürecinde aktif olarak yer alarak yaklaşık 510 milyon TL tutarında vergi tahakkuk ve tahsili gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde, 995 bin TL'lik tasfiyelik eşya ile ilgili işlem yapılarak 900 bin TL'lik bir satış geliri hazineye irâd kaydedilmiş ve bunun yanında 770 bin TL'lik vergi ve usulsüzlük cezası tahakkuk ettirilmiştir. İlimizde, bir önceki yıla göre ihracat rakamları yüde 4, ithalat rakamları ise yüzde 72 oranında artmış göstermiş olup, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 61 olarak gerçekleşmiştir” dedi.