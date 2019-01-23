Yalova'da 2018'de 1 milyon 227 bin kişi sağlık hizmeti aldı

Buna göre 2018 yılında 1 milyon 227 bin kişi hastaneden hizmet aldı.

Yalova Devlet Hastanesi 2018 yılı poliklinik rakamlarını paylaşan Yalova Sağlık İl Müdürlüğü özellikle acil serviste iş yükünün ağırlığını net olarak ortaya koydu. 98 doktorun görev yaptığı Yalova Devlet Hastanesinde 2018 yılında 1 milyon 227 bin 554 kişi polikliniklerden gerek muayene ve gerekse tedavi hizmeti aldı. Bu rakamın 301 bini ise Acil Servis tarafından verilen poliklinik hizmeti olarak kayıtlara geçti. Rakamların analizi yapıldığında halkın büyük bölümünün polikliniklere gitmek yerine acil servis vasıtası ile poliklinik hizmeti almayı hedeflediğini ortaya koydu. Bu da acil sağlık hizmeti almak durumunda olanların hizmete ulaşma sürelerinden çaldı. Rakamlar doktorlar üzerindeki iş yükünü de net olarak ortaya koydu. Hastanede görev yapan 114 doktor sayısına polikliniklerden hizmet alan kişi sayısı bölündüğünde her doktora ortalamada yıllık 10 bin 706 muayene sayısı düştü.