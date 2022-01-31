Yalova'da 2021'de 7 bin 128 gıda denetimi yapıldı

İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri tarafından geçtiğimiz 2021 yılı içinde 81 onaylı, 598 üretim, 6 bin 280 satış ve toplu tüketim ile 53 yem işletmesine toplam 7 bin 129 adet denetim gerçekleştirilirken son 5 yılda denetim sayıları yüzde 90 oranında arttı.

Yapılan denetimlerde gıda işletmelerinde alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılarak İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan el broşürleri dağıtıldı.

Bu çalışmaların yanında 494 işletmeye kayıt belgesi, 4 işletmeye de onay belgesi verilirken Alo 174 Gıda Hattına yapılan 195 başvurudan 192'si sonuçlandırıldı. Diğer 3 başvurunun ise süreci devam ediyor.

2021 yılında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 10 işletmeye toplam 107 bin 670 TL ceza kesilirken, 4733 sayılı kanuna aykırı hareket eden 8 tütün ve alkol satış işletmesine de toplam 236 bin 852 TL idari para cezası uygulandı.