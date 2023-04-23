Yalova'da 23 Nisan coşkusu

Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bayram kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan çelenk sunma töreniyle başladı. Yine aynı alanda düzenlenen etkinliktekonuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yıldönümüne ulaşmanın heyecanıyla kavuşmuş olduğumuz 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sevinçle ve coşkuyla kutluyoruz. Bugün 103 yıl önce Türkiye Cumhuriyetinin temellerini atan ilk milli meclis olan ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan gününü bayram yapalım diye çocuklara hediye etmiştir. Bu bayram dünyadaki tek çocuk bayramıdır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından şiirler okundu. Daha sonra ise "23 Nisan" konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kutlama programı wushu ve halk oyunu gösterileriyle sona erdi.

Törene Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.