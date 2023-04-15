Yalova'da 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Yalova'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tonami Kavşağı üst geçidi girişinde meydana gelen kazada 16 US 205, 43 ABA 760 plakalı otomobillerin yanı sıra arkalarından gelen başka bir araç daha birbirleriyle çarpıştı. 3 otomobilin birbirine girdiği kazada yaralanan 1 kişi olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol otomobillerin kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.