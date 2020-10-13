Yalova'da 3 şelale turizme kazandırılacak

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Örencik, Sermayecik ve Tevfikiye köyleri arasında kalan Çapçap bölgesindeki 3 şelale turizme kazandırılacak.

Altınova'nın Örencik ve Sermayecik köyleri ile Çınarcık ilçesine bağlı Tevfikiye beldesi arasında kalan Çapçap bölgesindeki 3 şelale, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın köylere yaptığı inceleme gezisi sırasında köyün büyükleri tarafından başkana gösterildi. Şelaleler, tabiî güzellikleriyle dikkat çekiyor. Başkan Oral'ın şelalelerin fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınlamasıyla bölgeye ilgi oldukça arttı. Şelalelere bölgenin de adını taşıdığı ‘Çapçap' ismi verildi.

Bölgeyi doğal haliyle koruyacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Metin Oral, “Çapçap bölgesinde kademeli olarak doğa harikası 3 şelale keşfettik. Şelaleler çok güzel. Bizim için altın değerinde bir güzellik. İnşallah bu güzelliği hazırlayacağımız projelerle turizme kazandıracağız. Öncelikle bölgenin genel temizliğini yapacağız. Bölgenin doğallığını bozmadan yürüyüş alanları ve ulaşım yolu oluşturacağız. Mimar ve mühendis arkadaşlarımızla çalışmalara başladık. İlçemize, Yalova'mıza muhteşem bir bölgede eşsiz ve nadir bir doğal güzellik kazandıracağız” dedi.

Çapçap şelalelerinin gün yüzüne çıkmasının ardından Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Başkan Metin Oral, meclis üyeleri ve teknik heyet bölgeye inceleme gezisi yaptı.