Yalova'da 3 yılda 11 milyon değerinde 368 proje hayata geçirildi

Yalova'da 3 yılda 11 milyon lira değerindeki 368 proje ile 368 genç çiftçi tarıma kazandırıldı.

Yalova Gıda ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen genç çiftçiler buluşma programı, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Konferans Salonu'nda yapıldı. Yalova Gıda ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, "21'inci yüzyılda da tarım ve gıda, su, enerji ve teknolojiyle beraber stratejik sektör olma konumunu sürdürmeliyiz. Güçlü bir ülke kendini tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında ispatlamış olan ülkedir. Tarım, ülkemiz için bir milli güvenlik meselesidir. Bu doğrultuda tarlada izi olmayanın sofrada yüzü olmaz şiarından yola çıkarak toprağımıza gönül verip çalışmayı ve üretmeyi yaptığımız işin aslı saymamız; siz değerli çiftçilerimizle bizleri yarınımız için bugünden üretmeye başlamak ve hiç durmadan çalışmak hedefinde buluşturmaktadır" dedi.

Bu hedef doğrultusunda, Yalova'da genç çiftçi projelerine de, diğer projelerde olduğu gibi çok hassasiyet gösterdiklerini belirten Parıldar, "Üç yıl zarfında 368 genç çiftçilerimizi tarıma kazandırdık. Yaklaşık 11 Milyon lira değerinde olan ve yüzde 60'dan fazlasını kadın çiftçilerimizin oluşturduğu 368 projemizi hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte yeni başlatılacak projelerle destekleyecek, çalışarak ve üretmeye devam ederek daha da arttıracağız” diye konuştu.

Genç çiftçiler Yalova Valisi Muammer Erol tarafından başarı belgeleriyle onurlandırıldı.