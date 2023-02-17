Yalova'da 4 bin 632 depremzede misafir ediliyor

7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 4 bin 632 depremzede Yalova ilinde misafir ediliyor.

Yalova Valiliği tarafından düzenlenen Deprem Koordinasyon Toplantısı Vali Muammer Erol başkanlığında yapıldı. İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya belediye başkanları, kurum müdürleri, ilgili amirler ve idareciler katıldı. Toplantıda yaşanan büyük afet sonucu Yalova'da yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Depremzede İrtibat Ofisi'nin aktif çalışma yürüttüğünü belirten Vali Erol, afet bölgesinden Yalova'ya gelen depremzedelerle ilgili muhakkak kayıt yapılması gerektiğinin altını çizdi. Depremin ardından bu bölgeden Yalova'ya gelen depremzedelerle ilgili güncel verilerin de paylaşıldığı toplantıda Afetzede Takip Programı'nı da hayata geçirildiği bildirildi.

17 Şubat 2023 tarihi itibariyle Kahramanmaraş'tan bin 176, Malatya'dan bin 145, Hatay'tan bin 76, Gaziantep'ten 525, Adıyaman'dan 357, Şanlıurfa'dan 159, Diyarbakır'dan 92, Adana'dan 83, Osmaniye'den 14 ve Kilis'ten de 5 depremzede olmak üzere Yalova'da toplam 4 bin 632 depremzedenin bulunduğu bildirildi. Yalova'ya gelen depremzedelerin 2 bin 102'sinin Yalova il merkezinde, 661'inin ise Armutlu'da bulunduğu belirtildi. Yalova'ya yerleşen afetzedelerin 3 bin 92'isinin yetişkin, bin 540'ının ise çocuklardan oluştuğu bilgisi verildi. Yalova'ya gelen depremzedelerin 493'ünün apart ve otellerde, 28'inin kamu misafirhanesinde, 95'inin KYK yurtlarında, diğer afetzedelerin ise yakınları ve kiralanan evlerde oldukları belirtildi.

Vali Erol, Yalova Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sosyal Market'in örnek olduğunu ve benzerlerinin tüm ilçelerde kurulması gerektiğini söyledi. Yalova Belediyesi'nin bu konuda yaptığı çalışmalarla fark oluşturduğunu belirten Erol, hayırsever vatandaşların destekleriyle yürütülecek sosyal market çalışmalarının önemine değindi.

Yalovalıların 17 Ağustos 1999'da yaşadığı depremi unutmadığını da söyleyen Erol, “Yalovalılarımız depremzedelere bağrını açtı. Yalova depremi unutmamış. Vatandaşlarımız 4 bine yakın depremzedemizi ağırlıyor. Bu övünülecek bir şey. Bu süreci el birliği, güç birliğiyle hep beraber yürüteceğiz. Bundan sonraki süreçte evinin kapılarını depremzedelerimize açmak isteyen vatandaşlarımız da kaydınız bizlere yaptırsın ki ona göre yönlendirme yapalım” dedi.

Vali Erol, depremzedeler için Yalova'da psikososyal destek de verileceğini bildirdi.

Öte yandan toplantıda Vali Erol, bir giyim mağazası zincir firmasının Yalova'da bulunan lojistik deposuna 500 kişilik personel alımı yapacağı, önceliği ise depremzedelere vereceğini söyledi. Firmanın Yalova Belediyesi Engelsiz Kafe'de irtibat masası kuracağı ve her Perşembe günü bu konudaki başvuruları alacağını söyledi.