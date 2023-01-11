Yalova'da 4 zehir taciri tutuklandı

Alınan bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan getirilen uyuşturucu maddelerin, üst torbacı olarak tabir edilen kişilere ulaştırılacağı ve sokak torbacıları tarafından satışının yapılacağı bilgisine ulaştı. Konuyla ilgili operasyon düğmesine basan polis, İstanbul'dan gelen 34 plakalı kamyoneti durdurdu. Narkotik maddeler, arama köpeği Zeytin eşliğinde araçta yapılan aramada 5 ayrı poşet içinde 5 kilo 180 gram sentetik kannabinoid (bonzai) olarak ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde, teslimata ilişkin birbirleriyle irtibatlı ve koordineli hareket ettikleri tespit edilen İ.A. ve Y.G. de Yalova'da gözaltına alındı. Polis, İstanbul'da ise şüphelilerin bağlantılı olduğu A.Y.'yi yakaladı.

4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.