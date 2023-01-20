Yalova'da 56 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Yalova'da 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi nedeniyle 56 bin 304 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Tek tek sınıfları gezen Erol ve Akmeşe, öğrencilere karnelerini teslim etti. Daha sonra karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak öğrencilere seslenen Akmeşe, başarılarla dolu bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek, “Mutluluğumuzun simgesi olarak elimizde karneler var. Tüm öğrencilerimizin ellerinde görüyorum rengarenk karneler var, hediyeleri var. Bu sene ilk defa Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Yalova'da da karneyle birlikte çocuklarımıza bir kitap hediye ettik. Tatil döneminde bu kitapları ve bundan daha fazlasını okumalarını istiyoruz. Kısa bir ara vereceğiz, bu arada güzel güzel dinlenin, özellikle annelerinize kıymet verin onlara yardımcı olun. 2 hafta sonra sizleri tekrar burada bekleyeceğiz. Hepinize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Ardından Erol ve Akmeşe, eğitim öğretim yılının ilk yarısının son ders zilini birlikte çaldı.